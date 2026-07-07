CNN: Война тянет российскую экономику на дно вместе с Путиным 1 7.07.2026, 12:54

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Глава Кремля показал слабость.

Владимир Путин, вероятно, находится в самом опасном положении за все время, пишет CNN World.

Издание отмечает, что война, которую он сам начал, тянет российскую экономику на дно вместе с его рейтингами и продолжается уже пятый год.

«В то время как Киев продолжает обстрелы из систем средней и большой дальности, что вызывает дефицит газа и наносит настолько масштабный ущерб, что над Москвой поднимается черный дым, все чаще возникают вопросы о том, что Путин может сделать в ответ на новую уверенность Украины», — говорится в статье.

По мнению авторов публикации, главным вопросом остается, сможет ли или захочет ли Путин в ответ эскалировать конфликт против Украины, а также против ее союзников по НАТО.

Также отмечается, что не утихают опасения относительно возможного открытия Россией нового фронта в Европе. По сообщениям, США предупредили Польшу, что Москва может нанести ограниченный удар — например, с использованием дронов или других элементов гибридной войны. Издание подчеркивает, что еще несколько десятилетий назад подобный сценарий казался бы немыслимым.

Кроме того, в течение последнего года Эстония фиксировала присутствие российских мужчин в военной форме вблизи своей границы. А аэропорты Дании временно закрывались из-за появления в воздушном пространстве неизвестных беспилотников.

Как утверждает CNN World, в Осло также периодически выражают обеспокоенность тем, что российский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген может стать плацдармом для расширения российского присутствия.

«В крупнейшем военном альянсе в истории вполне обоснованно вращается «колесо тревоги». После неудачного и необоснованного решения Путина о вторжении в Украину в 2022 году — принятого на основе недостоверных разведывательных оценок, при том что российские вооруженные силы жалко не соответствуют своему статусу третьей по мощности армии в мире, — было бы неразумно делать вывод, что он не способен поддаться очень плохим идеям», — отмечается в публикации.

Издание пишет, что нынешнее положение России и дилемму Путина можно представить в виде разделенного экрана с двумя противоположными картинами.

С одной стороны — признаки слабости. В геополитическом, внутреннем и военном плане Москва, по оценке авторов, находится в совершенно ином положении, чем в феврале 2022 года.

«Она больше не может себе позволить роскошь ошибаться — углеводородная держава, импортирующая бензин, поскольку ее нефтеперерабатывающие заводы подверглись ударам украинских дронов, тратит валютные резервы, чтобы смягчить последствия войны, и освобождает заключенных, чтобы восполнить нехватку личного состава на передовой в Украине», — констатирует издание.

Кроме того, Россия фактически превратилась в вассальное государство Пекина, поскольку ей необходима практическая военная помощь со стороны Северной Кореи и Ирана.

В статье также подчеркивается, что Кремль вынужден уделять приоритетное внимание системам противовоздушной обороны для защиты собственной территории. По мнению авторов, эта картина выглядит весьма неутешительной.

С другой стороны, отмечает CNN World, Россия сохраняет высокий уровень военной мобилизации. Заводы перепрофилированы для постоянного обеспечения армии, школьники встречаются с ветеранами войны в Украине, а государственное телевидение уже много лет остается инструментом пропаганды.

«В таких условиях расширение конфликта с НАТО — врагом, против которого Путин всегда выступал, — могло бы как объяснить медленное погружение Москвы в патовую ситуацию в Украине, так и помочь оправдать расширение войны или даже полную мобилизацию внутри России», — говорится в публикации.

По мнению авторов, таким образом Путин мог бы заявить, что ведет экзистенциальную борьбу за судьбу постсоветского пространства, а не неудачную попытку вторжения в соседнюю страну.

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