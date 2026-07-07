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Виртуальное тхэквондо стремительно набирает популярность

  • 7.07.2026, 12:58
Виртуальное тхэквондо стремительно набирает популярность

В виртуальном пространстве аватары повторяют все движения спортсменов.

Виртуальное тхэквондо стремительно набирает популярность в Азии и уже в этом году впервые войдет в программу Азиатских игр в Японии. Дисциплина, созданная World Taekwondo совместно с сингапурской компанией Refract Technologies, объединяет классические приемы боевого искусства и технологии виртуальной реальности, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Во время поединков спортсмены надевают VR-шлемы и датчики движения, которые отслеживают действия тела. В цифровой арене участники управляют своими аватарами, а победу приносит скорость, точность ударов и грамотная тактика, а не сила контакта.

Одной из звезд нового направления стала вьетнамка Нгуен Тхань Хиен Линь. На первом турнире в 2024 году она, по собственным словам, «просто била ногами по воздуху», не понимая особенностей дисциплины. Спустя два года спортсменка завоевала золотую медаль на соревнованиях в Малайзии.

Тренеры отмечают, что виртуальное тхэквондо требует отличной выносливости, координации и пространственного мышления. При этом отсутствие физического контакта практически исключает риск травм, что привлекает детей, женщин и возрастных спортсменов.

После дебюта на Азиатских играх дисциплину также планируют включить в программу Игр Юго-Восточной Азии 2027 года. Специалисты считают, что благодаря сочетанию спорта и гейминга у нее есть хорошие перспективы дальнейшего развития.

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