Умер один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич

Умер один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич2
- 7.07.2026, 13:00
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Ему был 81 год.
Сооснователь ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич умер в 81 год. Об этом сообщает форум поклонников легендарного белорусского ансамбля pesnyary.com.
Мисевича не стало 6 июля 2026 года.
«Печальная новость. Вчера скончался Владислав Мисевич. Лег спать и не проснулся...» - сказано в сообщении на форуме.
Информация о прощании и похоронах Владислава Мисевича будет известна позже. Предварительно траурные мероприятия планируются на четверг, 9 июля 2026-го.