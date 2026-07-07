Умер один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич 2 7.07.2026, 13:00

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Владислав Мисевич и Владимир Мулявин

Фото: Личный архив kp.ru

Ему был 81 год.

Сооснователь ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич умер в 81 год. Об этом сообщает форум поклонников легендарного белорусского ансамбля pesnyary.com.

Мисевича не стало 6 июля 2026 года.

«Печальная новость. Вчера скончался Владислав Мисевич. Лег спать и не проснулся...» - сказано в сообщении на форуме.

Информация о прощании и похоронах Владислава Мисевича будет известна позже. Предварительно траурные мероприятия планируются на четверг, 9 июля 2026-го.

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