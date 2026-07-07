закрыть
7 июля 2026, вторник, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Мадяр»: ВСУ за ночь подожгли 8 танкеров РФ с топливом для Крыма

4
  • 7.07.2026, 13:11
  • 4,928
«Мадяр»: ВСУ за ночь подожгли 8 танкеров РФ с топливом для Крыма
Роберт Бровди (Мадяр)

Появилось видео операции.

В ночь на 7 июля в акватории Азовского моря операторы подразделения «Кайрос» 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» нанесли удары по группе судов «теневого флота» РФ и 58 военным целям оккупантов. Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

В результате атаки были поражены восемь танкеров, один сухогруз и один паром, перевозившие топливо и грузы для нужд оккупационных сил.

Среди пораженных судов:

* «Венера-3»;

* «Санар-1»;

* «Санар-17»;

* «Климена»;

* «Тети»;

* «Алексей Саврасов»;

* «Пенелопа»;

* еще одно судно, название которого уточняется.

Все танкеры находились под международными санкциями, имели дедвейт около 7 тыс. тонн, длину около 140 метров и были построены в 2006–2012 годах.

По данным украинской стороны, суда использовались для перевозки топлива, предназначенного для снабжения оккупированного Крыма.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский