«Мадяр»: ВСУ за ночь подожгли 8 танкеров РФ с топливом для Крыма 4 7.07.2026, 13:11

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Роберт Бровди (Мадяр)

Появилось видео операции.

В ночь на 7 июля в акватории Азовского моря операторы подразделения «Кайрос» 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» нанесли удары по группе судов «теневого флота» РФ и 58 военным целям оккупантов. Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

В результате атаки были поражены восемь танкеров, один сухогруз и один паром, перевозившие топливо и грузы для нужд оккупационных сил.

Среди пораженных судов:

* «Венера-3»;

* «Санар-1»;

* «Санар-17»;

* «Климена»;

* «Тети»;

* «Алексей Саврасов»;

* «Пенелопа»;

* еще одно судно, название которого уточняется.

Все танкеры находились под международными санкциями, имели дедвейт около 7 тыс. тонн, длину около 140 метров и были построены в 2006–2012 годах.

По данным украинской стороны, суда использовались для перевозки топлива, предназначенного для снабжения оккупированного Крыма.

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