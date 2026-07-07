«Мадяр»: ВСУ за ночь подожгли 8 танкеров РФ с топливом для Крыма

«Мадяр»: ВСУ за ночь подожгли 8 танкеров РФ с топливом для Крыма4
- 7.07.2026, 13:11
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Появилось видео операции.
В ночь на 7 июля в акватории Азовского моря операторы подразделения «Кайрос» 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» нанесли удары по группе судов «теневого флота» РФ и 58 военным целям оккупантов. Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.
В результате атаки были поражены восемь танкеров, один сухогруз и один паром, перевозившие топливо и грузы для нужд оккупационных сил.
Среди пораженных судов:
* «Венера-3»;
* «Санар-1»;
* «Санар-17»;
* «Климена»;
* «Тети»;
* «Алексей Саврасов»;
* «Пенелопа»;
* еще одно судно, название которого уточняется.
Все танкеры находились под международными санкциями, имели дедвейт около 7 тыс. тонн, длину около 140 метров и были построены в 2006–2012 годах.
По данным украинской стороны, суда использовались для перевозки топлива, предназначенного для снабжения оккупированного Крыма.