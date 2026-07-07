В Беларуси дорожает автомобильное топливо 3 7.07.2026, 13:14

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Цена вырастет уже с завтрашнего дня.

Автомобильное топливо в Беларуси с 8 июля подорожает на 1 копейку. Об этом сообщили БелТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Концерн «Белнефтехим» проводит корректировку розничных цен на автомобильное топливо.

С 8 июля 2026 года уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси изменится на 1 копейку и составит: АИ-92 - 2,59 рублей, АИ-95 - 2,69 рублей, АИ-98 - 2,91 рублей, дизельное топливо - 2,69 рублей.

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