Россия приблизилась к периоду переформатирования 1 Константин Машовец

7.07.2026, 13:26

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Ответ желательно сформулировать в тысячах тонн бензина.

В самом начале войны я писал, что ее главным результатом станет переформатирование нынешней Российской Федерации...

Подавляющее большинство моих тогдашних читателей довольно скептически отнеслись к этой, как им казалось, «дикой» мысли...

Ну, я, конечно, не настаивал...

А теперь задача по математике для 4-го класса средней школы.

Дано:

* Средний общий месячный объем производства бензина и дизельного топлива в России составляет соответственно 2,5–2,7 млн тонн бензина (85 тыс. тонн в сутки) и 5,5–5,9 млн тонн дизельного топлива.

Это уже с учетом «форс-мажоров», вызванных падением различного рода «обломков БПЛА».

* Стратегическая группировка российских войск, действующая на территории Украины, насчитывает примерно 718–721 тыс. человек личного состава и «потребляет» примерно 300–630 тыс. тонн различных видов топлива в месяц (или 10–20 тыс. тонн в сутки), из которых:

– 220–450 тыс. тонн — дизельное топливо;

– 60–150 тыс. тонн — авиационный керосин;

– 10–30 тыс. тонн — автомобильный бензин.

* В гражданском секторе минимальная потребность РФ в топливе составляет:

– 3,3–3,5 млн тонн бензина в месяц (минимум 110 тыс. тонн в сутки);

– 2–2,2 млн тонн дизельного топлива в месяц.

Таким образом, только по бензину ситуация выглядит следующим образом:

– в целом на данный момент РФ производит 85 тыс. тонн в сутки, из которых 1–1,5 тыс. тонн в сутки необходимо поставлять российским войскам в Украине;

– в то же время потребность только гражданского сектора составляет как минимум 110 тыс. тонн в сутки.

Вчера «обломки украинских БПЛА» поразили Омский НПЗ. По предварительным данным, пострадал комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11, на котором зафиксировано как минимум два крупных очага пожара, что фактически останавливает производство на этом НПЗ по крайней мере до окончания ремонтных работ.

Производство бензина (всех марок) на этом предприятии составляло до поражения примерно 11–12% от общего объема производства автомобильного бензина в РФ.

* Минский «неадекватный» может поставлять (продавать) «на болота» до 4–5 тыс. тонн топлива, имея в виду в первую очередь именно автомобильный бензин. Разумеется, по «международно-рыночным» ценам.

* Казахстан может разово передать еще 50 тыс. тонн бензина (якобы это будет оформлено как гуманитарная помощь) в течение июля — августа.

Это, по сообщениям ресурса «Москоу Таймс», хотя официально Казахстан настаивает, что Кремль пока не обращался к нему с официальным запросом по этому поводу.

Что касается дизельного топлива, то здесь ситуация еще интереснее.

– Месячное производство составляет 5,9 млн тонн (снизилось с 7,5 млн тонн в результате ударов по НПЗ).

– Потребление в гражданском секторе составляет до 2–2,2 млн тонн в месяц, плюс до 0,6 млн тонн — группировкой ВС РФ на территории Украины.

– Формально существует определенный профицит дизельного топлива, однако в реальности его дефицит уже ощущается, причем именно в западной части РФ.

Дело в том, что в западной (европейской) части России производители дизельного топлива, по сути, «выбиты». Основной объем дизельного топлива сейчас производится на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть его еще необходимо доставить к основным потребителям. А в это время:

– РЖД, чьи коммуникации на южном и западном направлениях буквально забиты военными эшелонами, просто не успевают его перевозить;

– соответственно, основные потребители дизельного топлива (именно в южных и западных районах РФ) физически не могут его приобрести, поскольку оно буквально «застряло» на железной дороге;

– более того, крупные российские нефтяные компании, чтобы обеспечить дизелем собственные сети АЗС, банально перекупают эшелоны с топливом друг у друга еще в пути.

Из-за этого мелким оптовикам («независимым» сетям и фермерам) из того условного профицита, который пытается доехать до европейской части РФ, достается лишь «капля».

В результате якобы существующий профицит дизельного топлива в России в реальности оборачивается его дефицитом в европейской части страны и в целом сокращается (по сравнению с прошлым годом — в 2,5 раза) из-за вывода из строя целого ряда производителей в европейской части РФ вследствие «падения высокоточных обломков украинских дронов».

Вопрос:

Насколько РФ уже приблизилась к началу периода переформатирования?

Ответ желательно сформулировать в тысячах тонн автомобильного бензина и дизельного топлива.

Константин Машовец, «Фейсбук»

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