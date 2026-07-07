Необычный хлеб нашелся в минском магазине 1 7.07.2026, 13:30

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Фотофакт.

Обычно в супермаркете листовки и баннеры встречаются на каждом шагу. Но в одном из минских магазинов рекламу заметили в довольно необычном месте — в хлебном отделе нашелся батон, который кое-что рекламирует. Фото необычного носителя прислала «Онлайнеру» читательница. В минском магазине заметили необычную рекламу - Кошелек Onlíner) читательница. Предлагаем проверить свою интуицию: сможете угадать, рекламу чего могли разместить на упаковке хлеба?

Читательница рассказала, что заметила необычный батон сегодня в одном из магазинов сети «Евроопт» — на Дзержинского, 3. По ее словам, все батоны к тому моменту раскупили, тот единственный оставшийся был с рекламой.

Не будем долго хранить интригу, вот как на самом деле выглядит его упаковка.

Сам хлеб, оказавшийся по совместительству антирекламой мошенников, изготовлен в Витебске, правда, неизвестно, в какой момент на пути хлеба к прилавку на нем появился желтый стикер.

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