Необычный хлеб нашелся в минском магазине

Необычный хлеб нашелся в минском магазине1
- 7.07.2026, 13:30
- 1,136
Фотофакт.
Обычно в супермаркете листовки и баннеры встречаются на каждом шагу. Но в одном из минских магазинов рекламу заметили в довольно необычном месте — в хлебном отделе нашелся батон, который кое-что рекламирует. Фото необычного носителя прислала «Онлайнеру» читательница. В минском магазине заметили необычную рекламу - Кошелек Onlíner) читательница. Предлагаем проверить свою интуицию: сможете угадать, рекламу чего могли разместить на упаковке хлеба?
Читательница рассказала, что заметила необычный батон сегодня в одном из магазинов сети «Евроопт» — на Дзержинского, 3. По ее словам, все батоны к тому моменту раскупили, тот единственный оставшийся был с рекламой.
Не будем долго хранить интригу, вот как на самом деле выглядит его упаковка.
Сам хлеб, оказавшийся по совместительству антирекламой мошенников, изготовлен в Витебске, правда, неизвестно, в какой момент на пути хлеба к прилавку на нем появился желтый стикер.