Рютте — НАТО: Трамп был прав 2 7.07.2026, 13:32

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Марк Рютте

Генсек Альянса заявил, что ему нравится президент США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп был прав, требуя от европейских союзников увеличить расходы на оборону и модернизировать вооруженные силы. Об этом он сказал в интервью изданию Politico во время саммита НАТО в Анкаре (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Рютте, Трамп добился того, к чему стремились американские президенты со времен Дуайта Эйзенхауэра, — более равномерного распределения оборонных расходов между США и европейскими союзниками.

«Мне нравится этот человек. То, что он делает для НАТО, — отличная новость», — отметил генсек альянса.

Рютте также поддержал военную операцию США против Ирана, заявив, что европейские страны сыграли в ней важную роль. По его словам, Вашингтон использовал Европу как крупную платформу для переброски сил, а тысячи американских самолетов вылетали с европейских аэродромов.

Глава НАТО подчеркнул, что союзникам необходимо укреплять собственные вооруженные силы не только из-за требований США, но и на фоне угроз со стороны России. Он указал на боевые действия в Украине, а также на сотрудничество России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

По данным НАТО, за последние два года 31 страна альянса, не считая США, объявила о новых оборонных программах и инвестициях на сумму около 250 млрд долларов. На саммите в Анкаре ожидаются новые соглашения, которые, по словам Рютте, сделают нынешнюю встречу «преобразующей» для альянса.

Несмотря на разногласия между Вашингтоном и рядом европейских столиц, Рютте заявил, что НАТО сохраняет единство, а Европа берет на себя все большую долю ответственности за безопасность континента.

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