Рютте — НАТО: Трамп был прав

Рютте — НАТО: Трамп был прав2
- 7.07.2026, 13:32
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Генсек Альянса заявил, что ему нравится президент США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп был прав, требуя от европейских союзников увеличить расходы на оборону и модернизировать вооруженные силы. Об этом он сказал в интервью изданию Politico во время саммита НАТО в Анкаре (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Рютте, Трамп добился того, к чему стремились американские президенты со времен Дуайта Эйзенхауэра, — более равномерного распределения оборонных расходов между США и европейскими союзниками.
«Мне нравится этот человек. То, что он делает для НАТО, — отличная новость», — отметил генсек альянса.
Рютте также поддержал военную операцию США против Ирана, заявив, что европейские страны сыграли в ней важную роль. По его словам, Вашингтон использовал Европу как крупную платформу для переброски сил, а тысячи американских самолетов вылетали с европейских аэродромов.
Глава НАТО подчеркнул, что союзникам необходимо укреплять собственные вооруженные силы не только из-за требований США, но и на фоне угроз со стороны России. Он указал на боевые действия в Украине, а также на сотрудничество России, Китая, Северной Кореи и Ирана.
По данным НАТО, за последние два года 31 страна альянса, не считая США, объявила о новых оборонных программах и инвестициях на сумму около 250 млрд долларов. На саммите в Анкаре ожидаются новые соглашения, которые, по словам Рютте, сделают нынешнюю встречу «преобразующей» для альянса.
Несмотря на разногласия между Вашингтоном и рядом европейских столиц, Рютте заявил, что НАТО сохраняет единство, а Европа берет на себя все большую долю ответственности за безопасность континента.