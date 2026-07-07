На территорию Беларуси смещается циклон 7.07.2026, 13:43

1,052

Прогноз погоды на 8-10 июля.

8 июля (среда) погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с юга Швеции на страны Балтии. Ожидается облачно, днем с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди, сообщает Белгидромет.

Днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный до порывистого, ночью местами, днем на большей части территории сильный порывистый, в отдельных районах по западу очень сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +9°С по западу до +16°С по востоку, максимальная днем +13..+19°С, в юго-восточных районах до +22°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

9 июля (четверг) погоду в Беларуси продолжат формировать атмосферные фронты от циклона с центром над странами Балтии. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики дожди, местами сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром по северо-востоку местами слабый туман. Ветер переменных направлений порывистый, по западу местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +14..+20°С.

10 июля (пятница) погодные условия будет определять циклон, центр которого переместится на территорию Беларуси. Сохранится преобладание облачной погоды. На большей части территории страны дожди, по западу местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью

+7..+13°С, днем +17..+23°С, по западу +15..+16°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com