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В Витебской области лукашисты ошибочно записали в «тунеядцы» более 450 человек

  • 7.07.2026, 13:57
В Витебской области лукашисты ошибочно записали в «тунеядцы» более 450 человек
Фото: bortnikau.livejournal.com

Об этом стало известно правозащитникам.

В Поставском районе власти ошибочно внесли в список «незанятых в экономике» более 481 человека, заметила «Віцебская Вясна».

Власти направили сотрудников милиции уточнять списки неработающих граждан. Оказалось, что из 1 590 человек, внесенных в перечень, не самом деле «тунеядцами» были только 1 109 человек.

Уточнение списка показало, что 96 человек оказались в нем случайно, на самом деле они были трудоустроены. Кроме того, 195 человек выехали из страны на постоянное место жительства, более 200 уехали работать за границу, причем большинство — в страны ЕС. 25 человек, находящихся в списке, на самом деле были на пенсии либо имели инвалидность.

Правозащитники уточняют, что незанятым в экономике милиционеры выдавали направление в местную комиссию по трудоустройству.

Ранее сообщалось о таких же ошибках в списках в Бешенковичском районе. Из 1274 человек, внесенных в список, 408 человек жили и работали в РФ. Еще 332 человека выехали в другие страны (либо их местонахождение выяснить не удалось).

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