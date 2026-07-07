The Washington Post: Лукашенко оказался в «тисках»
- 7.07.2026, 14:06
Между требованиями Путина и угрозами Киева.
Белорусский диктатор Лукашенко оказался в сложной ситуации на фоне усиливающегося давления со стороны России и Украины. Москва добивается от Минска большей поддержки в военном противостоянии, а Киев предупреждает о возможных ударах по объектам, которые могут использоваться для атак на украинскую территорию, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).
По данным The Washington Post, после ультиматума президента Украины Владимира Зеленского Беларусь отключила четыре ретрансляционные станции в Брестской и Гомельской областях, которые могли помогать российским беспилотникам поддерживать связь. Это решение подтвердил украинский президент.
Вскоре после этого Лукашенко лично встретился с Путиным на Валдае. Эксперты считают, что Кремль пытается втянуть Беларусь глубже в войны, используя ее территорию для военных операций и давления на Украину, при этом не отправляя белорусскую армию непосредственно на фронт.
Сам Лукашенко заявляет, что не намерен отправлять войска в войну. Он также смягчил риторику в адрес Зеленского и призвал не провоцировать Минск. Ситуацию для белорусского руководства осложняет сохранение связей с Киевом при тесном союзе с Москвой. Дополнительным фактором давления стали отношения с Западом: освобождение около 250 политзаключенных ранее привело к частичному смягчению санкций со стороны США.
По мнению аналитиков, Лукашенко оказался перед растущим давлением сразу с нескольких направлений, а любое решение может привести к новым рискам для его власти.