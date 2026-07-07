В Дамаске прогремели взрывы рядом с отелем, где остановился Макрон
- 7.07.2026, 14:17
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В результате взрывов пострадали 18 человек.
В Дамаске произошли два взрыва рядом с отелем, в котором остановился прибывший в Сирию президент Франции Эмманюэль Макрон. Одно взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере, другое — в автомобиле неподалеку от отеля, заявило во вторник, 7 июля, МВД Сирии, пишет «Немецкая волна».
Макрон провел в отеле прошедшую ночь, однако к моменту взрывов уже покинул его. Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции находится в безопасности и не пострадал. Он продолжит свой визит в Сирию.
Во время инцидента Макрон находился в президентском дворце, куда прибыл для переговоров с временным президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа.
По данным сирийских властей, в результате взрывов пострадали 18 человек, в том числе четыре сотрудника полиции.
Визит Макрона в Дамаск
Эмманюэль Макрон прибыл в Сирию накануне и стал первым главой западноевропейского государства, посетившим страну после свержения многолетнего правителя Башара Асада в декабре 2024 года. Кроме того, он стал первым за 17 лет президентом Франции, приехавшим в Сирию.
Макрон и Ахмед Аш-Шараа, который с 29 января 2025 года занимает пост президента Сирии на переходный период, проведут переговоры об укреплении двусторонних отношений, а также обсудят региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Первым главой государства, посетившим Сирию после падения режима Асада, стал эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, прибывший в Дамаск в конце января 2025 года. В начале января 2026 года с Аш-Шараа в Дамаске встретилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В апреле с визитом в Сирию также приехал президент Украины Владимир Зеленский.