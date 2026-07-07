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Минск хотят сделать «15-минутным городом»

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  • 7.07.2026, 14:25
  • 3,544
Минск хотят сделать «15-минутным городом»

Что это означает.

Основное жилищное строительство в Минске сосредоточится в двух новых районах — «Зеленый Бор» и «Северный Берег». Всего там планируют построить около 8,5 млн квадратных метров жилья, сообщил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько.

По словам чиновника, объемы жилищного строительства в столице сокращаются, поэтому новых крупных площадок для застройки становится меньше. Сейчас основными территориями для возведения жилья являются «Зеленый Бор», где планируется построить около 4 млн квадратных метров, и «Северный Берег» — около 4,5 млн квадратных метров.

При этом разработка новых градостроительных проектов в Минске будет вестись в меньших объемах, чем раньше.

Он также рассказал, что генеральный план развития Минска основан на концепции «15-минутного города».

«Согласно этой концепции, любой житель города должен иметь возможность добраться до объекта притяжения в течение 15 минут. Это означает, что объекты должны быть расположены так, чтобы жители могли легко добираться до мест общего пользования, парков, кинотеатров и торговых объектов», — пояснил он.

Кроме того, генплан предусматривает развитие столицы по принципу «города городов».

«В Минске формируются 9 агломераций по территориальным границам. Каждый район фактически представляет собой областной центр по количеству населения и сосредоточивает все необходимые объекты для обеспечения комфортной среды проживания», — добавил Виктор Гутько.

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