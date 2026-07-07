Токаев «обнулился»8
- 7.07.2026, 14:27
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Теперь он снова может баллотироваться на пост президента Казахстана.
Новая редакция Конституции Казахстана дает право президенту страны Касым-Жомарту Токаеву снова баллотироваться на выборах главы государства, следует из разъяснений Конституционного суда страны, пишет tengrinews.kz.
Таким образом суд ответил на обращение президента с просьбой дать официальное толкование некоторым пунктам новой Конституции страны. Ее приняли в марте 2026 года. Она вступила в силу 1 июля.
Согласно новой редакции Основного закона страны, президент избирается сроком на семь лет, а одно и то же лицо не может быть избрано на эту должность более одного раза.
Однако суд разъяснил, что при применении этих правил не учитываются прежние сроки пребывания в должности, избрания и назначения по Конституции 1995 года. Поэтому после вступления в силу новой редакции такое избрание или назначение будет считаться первым.
Новую Конституцию Казахстана разрабатывали всего за 22 дня и приняли на республиканском референдуме. Новая редакция, как отмечалось ранее, вносит масштабные изменения в государственное устройство, в том числе укрепляет власть президента.
Касым-Жомарт Токаев занимает пост президента Казахстана с марта 2019 года. Он стал во главе государства после первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который находился у власти с апреля 1990 года.