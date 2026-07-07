Футболисты сборной Бельгии потроллили Трампа 9 7.07.2026, 14:52

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Коллаж: marca.com

Видеофакт.

Сборная Бельгии оригинально отпраздновала победу над командой США в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Напомним, бельгийцы крупно обыграли одну из стран-хозяек чемпионата со счётом 4:1.

После игры футболисты «красных дьяволов» всей командой исполнили «танец Дональда Трампа». Вероятно, так они поиронизировали над скандальной ситуацией с отменой красной карточки игроку сборной США Фоларину Балогуну — как стало известно, ФИФА отменила дисквалификацию после телефонного разговора с Трампом.

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