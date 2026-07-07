закрыть
7 июля 2026, вторник, 15:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Футболисты сборной Бельгии потроллили Трампа

9
  • 7.07.2026, 14:52
  • 3,566
Футболисты сборной Бельгии потроллили Трампа
Коллаж: marca.com

Видеофакт.

Сборная Бельгии оригинально отпраздновала победу над командой США в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

@wilnonleggerlo

YMCA: Romelu Lukaku vs. Donald Trump

♬ audio originale - nonleggerlo

Напомним, бельгийцы крупно обыграли одну из стран-хозяек чемпионата со счётом 4:1.

После игры футболисты «красных дьяволов» всей командой исполнили «танец Дональда Трампа». Вероятно, так они поиронизировали над скандальной ситуацией с отменой красной карточки игроку сборной США Фоларину Балогуну — как стало известно, ФИФА отменила дисквалификацию после телефонного разговора с Трампом.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский