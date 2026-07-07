Футболисты сборной Бельгии потроллили Трампа

Футболисты сборной Бельгии потроллили Трампа9
- 7.07.2026, 14:52
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Видеофакт.
Сборная Бельгии оригинально отпраздновала победу над командой США в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
@wilnonleggerlo
YMCA: Romelu Lukaku vs. Donald Trump♬ audio originale - nonleggerlo
Напомним, бельгийцы крупно обыграли одну из стран-хозяек чемпионата со счётом 4:1.
После игры футболисты «красных дьяволов» всей командой исполнили «танец Дональда Трампа». Вероятно, так они поиронизировали над скандальной ситуацией с отменой красной карточки игроку сборной США Фоларину Балогуну — как стало известно, ФИФА отменила дисквалификацию после телефонного разговора с Трампом.