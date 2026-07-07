Минское «Динамо» подпишет контракт с новым хоккеистом 7.07.2026, 15:04

Кирилл Лозовский

Последние два сезона он провел в бобруйском «Динамо-Шиннике».

Минский клуб все еще не назначил нового главного тренера, но постепенно заключает соглашения с новыми хоккеистами. Новичком станет защитник Кирилл Лозовский.

Лозовский — воспитанник барановичского хоккея. Он дебютировал в сезоне-2022/23 в высшей лиге Беларуси в составе юниорской сборной U-17, далее пробился в сборную U-18.

Последние два сезона 19-летний защитник провел в бобруйском «Динамо-Шиннике». В минувшем чемпионате МХЛ он принял участие в 52 матчах регулярного сезона и набрал 18 (2 + 16) очков при показателе полезности +5. В плей-офф Кирилл сыграл 10 встреч и записал на свой счет 4 (1 + 3) результативных балла.

Любопытно, что Лозовский еще в минувшем сезоне проходил просмотр в минском «Динамо», но заключением контракта это не увенчалось.

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