Минское «Динамо» подпишет контракт с новым хоккеистом
- 7.07.2026, 15:04
Последние два сезона он провел в бобруйском «Динамо-Шиннике».
Минский клуб все еще не назначил нового главного тренера, но постепенно заключает соглашения с новыми хоккеистами. Новичком станет защитник Кирилл Лозовский.
Лозовский — воспитанник барановичского хоккея. Он дебютировал в сезоне-2022/23 в высшей лиге Беларуси в составе юниорской сборной U-17, далее пробился в сборную U-18.
Последние два сезона 19-летний защитник провел в бобруйском «Динамо-Шиннике». В минувшем чемпионате МХЛ он принял участие в 52 матчах регулярного сезона и набрал 18 (2 + 16) очков при показателе полезности +5. В плей-офф Кирилл сыграл 10 встреч и записал на свой счет 4 (1 + 3) результативных балла.
Любопытно, что Лозовский еще в минувшем сезоне проходил просмотр в минском «Динамо», но заключением контракта это не увенчалось.