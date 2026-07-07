Саммит НАТО изнутри 7.07.2026, 15:06

Рост европейских возможностей станет сигналом для России.

На фоне саммита НАТО в Анкаре в альянсе обсуждают будущее американского присутствия в Европе, рост оборонных расходов и усиление европейских армий. Бывший высокопоставленный представитель НАТО Гордон Дэвис заявил, что Вашингтон не планирует разрывать связи с союзниками, однако ожидает от Европы большей самостоятельности, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Действительно ли Вашингтон снижает свою роль в обеспечении безопасности Европы?

Вашингтон по-прежнему привержен альянсу, но хочет, чтобы европейские страны больше вкладывали в собственную безопасность. Это означает увеличение расходов, повышение готовности войск и передачу части задач европейским союзникам.

Возможное сокращение американских сил будет связано не с уходом из Европы, а с перераспределением ресурсов. Он отметил, что вывод крупного контингента США маловероятен, поскольку американские базы в Европе важны не только для защиты континента, но и для операций на Ближнем Востоке и в других регионах.

На что будут направлены новые расходы НАТО?

Союзники договорились стремиться к уровню расходов до 5% ВВП. Из них 3,5% должны пойти непосредственно на оборону, а еще 1,5% — на инфраструктуру, кибербезопасность, энергетику, транспорт, поддержку Украины и развитие оборонной промышленности.

Европе необходимо ускорить производство вооружений, увеличить запасы боеприпасов и развивать новые технологии, включая беспилотные системы.

Что Европе нужно в первую очередь?

Союзникам нужны более сильная противовоздушная оборона, артиллерия, инженерные подразделения, авиация и дальнобойные системы. При этом заменить США в стратегической разведке и военных перевозках в ближайшие годы будет сложно.

Рост европейских возможностей станет сигналом для России: НАТО укрепляет оборону, а не готовит наступление. При этом альянс расширяет присутствие на восточном фланге и развивает новые форматы защиты от возможных угроз.

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