McLaren возродила свой первый дорожный автомобиль спустя полвека 7.07.2026, 15:13

Фото: McLaren

Модель предшествовала появлению F1.

Компания McLaren спустя более 50 лет возродила свой первый дорожный автомобиль M6GT, который так и не вышел в серийное производство. Уникальный экземпляр создан подразделением McLaren Special Operations (MSO) специально к Фестивалю скорости в Гудвуде, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

История M6GT началась в конце 1960-х годов, когда основатель компании Брюс Макларен решил превратить гоночный автомобиль M6A в легальный для дорог спорткар. Планировалось построить всего три машины, одна из которых стала личным автомобилем самого Макларена. Однако проект не получил дальнейшего развития.

При создании нового M6GT специалисты MSO использовали оригинальные чертежи, фотографии и формы кузова, сохранив максимально возможную точность. Основой стал настоящий гоночный шасси M6A, а кузов изготовили по оригинальным матрицам.

Фото: McLaren

Фото: McLaren

Автомобиль получил 5,7-литровый двигатель Chevrolet V8 мощностью около 370 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Инженерам пришлось воссоздавать даже такие детали, как лобовое стекло, которое изготовили по результатам сканирования оригинального образца.

Кузов окрашен в оттенок Colnbrook White — цвет, названный в честь британской мастерской, где Макларен разрабатывал идею своего первого дорожного автомобиля. Зеленый интерьер отсылает к первому болиду McLaren Формулы-1 M2B 1966 года.

Фото: McLaren

Фото: McLaren

В компании называют возрожденный M6GT данью началу истории бренда и воплощением мечты Брюса Макларена выйти за пределы гоночных трасс. Этот единственный экземпляр станет частью коллекции McLaren и напоминанием о наследии основателя марки.

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