В Сети спорят о церкариозе на Нарочи

В Сети спорят о церкариозе на Нарочи1
- 7.07.2026, 15:22
Специалист ответил, можно ли купаться.
В TikTok обсуждают возможный церкариоз на Нарочи. Поводом стал пост, где автор показал фото тела с сыпью и посоветовал не купаться, утверждая, что вода заражена, пишет издание narachanka.by.
Пост быстро собрал десятки комментариев. Одни пользователи писали, что сталкивались с похожей реакцией после купания: «У нас тоже так было. Мы всей семьей чесались, как лишайные». Другие, наоборот, уверяли, что отдыхали на Нарочи недавно и никаких проблем не заметили.
В обсуждении напомнили и о мерах безопасности: на пляжах есть предупреждения, душевые и понтоны. Пользователи советовали после купания сразу обмываться проточной водой и не заходить в воду с мелководья.
В Мядельском районном центре гигиены и эпидемиологии заявили, что запрещать или ограничивать купание на Нарочи сейчас не нужно.
«Запрещать или ограничивать купание в Нарочи нет необходимости», – сказал главный государственный санитарный врач района Николай Паршуто.
Он напомнил, что на пляжах установлены информационные стенды с рекомендациями по профилактике церкариоза. Санитарная служба советует купаться только на оборудованных пляжах, избегать мелководья и зарослей, заходить в воду сразу на глубину, после купания принимать душ, тщательно вытираться жестким полотенцем и переодеваться.
Для дополнительной защиты кожи перед купанием можно использовать репелленты на вазелиновой основе, питательные кремы или масла.
Еще одно важное правило, по словам Паршуто, не прикармливать водоплавающих птиц у берега: это способствует распространению церкариоза и вредно для самих птиц.
Церкариоз, или «зуд купальщика», вызывают личинки паразитов водоплавающих птиц. Он может проявляться сыпью и зудом, иногда – нарушением сна, повышением температуры и сухим кашлем. Обычно симптомы проходят за одну-две недели, пигментация на коже может сохраняться до трех недель.