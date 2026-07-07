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В Сети спорят о церкариозе на Нарочи

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  • 7.07.2026, 15:22
В Сети спорят о церкариозе на Нарочи

Специалист ответил, можно ли купаться.

В TikTok обсуждают возможный церкариоз на Нарочи. Поводом стал пост, где автор показал фото тела с сыпью и посоветовал не купаться, утверждая, что вода заражена, пишет издание narachanka.by.

Пост быстро собрал десятки комментариев. Одни пользователи писали, что сталкивались с похожей реакцией после купания: «У нас тоже так было. Мы всей семьей чесались, как лишайные». Другие, наоборот, уверяли, что отдыхали на Нарочи недавно и никаких проблем не заметили.

Фото: smartpress.by

В обсуждении напомнили и о мерах безопасности: на пляжах есть предупреждения, душевые и понтоны. Пользователи советовали после купания сразу обмываться проточной водой и не заходить в воду с мелководья.

В Мядельском районном центре гигиены и эпидемиологии заявили, что запрещать или ограничивать купание на Нарочи сейчас не нужно.

«Запрещать или ограничивать купание в Нарочи нет необходимости», – сказал главный государственный санитарный врач района Николай Паршуто.

Он напомнил, что на пляжах установлены информационные стенды с рекомендациями по профилактике церкариоза. Санитарная служба советует купаться только на оборудованных пляжах, избегать мелководья и зарослей, заходить в воду сразу на глубину, после купания принимать душ, тщательно вытираться жестким полотенцем и переодеваться.

Для дополнительной защиты кожи перед купанием можно использовать репелленты на вазелиновой основе, питательные кремы или масла.

Еще одно важное правило, по словам Паршуто, не прикармливать водоплавающих птиц у берега: это способствует распространению церкариоза и вредно для самих птиц.

Церкариоз, или «зуд купальщика», вызывают личинки паразитов водоплавающих птиц. Он может проявляться сыпью и зудом, иногда – нарушением сна, повышением температуры и сухим кашлем. Обычно симптомы проходят за одну-две недели, пигментация на коже может сохраняться до трех недель.

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