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В Бельгии вступились за Мелони после выпадов Трампа

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  • 7.07.2026, 15:25
В Бельгии вступились за Мелони после выпадов Трампа
Джорджа Мелони

Глава Минобороны Бельгии назвал итальянского политика «королевой правоцентристских сил Европы».

Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал президента США Дональда Трампа прекратить публичные нападки на премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Он назвал итальянского политика «королевой правоцентристских сил Европы» и подчеркнул, что Вашингтону не стоит конфликтовать с одним из своих ключевых союзников, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Не трогайте Мелони. Она — лидер европейских правоцентристов», — заявил Франкен.

Поводом стали публикации Трампа после саммита G7 во Франции. Американский президент разместил фотографию с Мелони и в шутку написал, что ему якобы понадобится судебный запрет на приближение к итальянскому премьеру. Ранее Трамп также утверждал, что Мелони «умоляла» его сделать совместный снимок, однако она это отрицала.

Несмотря на критику в адрес президента США, Франкен подчеркнул, что Европа по-прежнему нуждается в американской военной поддержке. По его оценке, странам ЕС потребуется от пяти до десяти лет, чтобы самостоятельно создать вооруженные силы, сопоставимые с нынешним вкладом США в безопасность континента.

Министр отметил, что давление Трампа и растущие опасения из-за действий России уже заставили европейские государства значительно увеличить оборонные расходы. При этом он выступил за формирование единого европейского рынка вооружений и призвал страны как можно реже отдавать предпочтение национальным производителям в ущерб общеевропейской конкуренции.

Франкен также признал, что Бельгии будет непросто выполнить новую цель НАТО по расходам на оборону в размере 3,5% ВВП к 2035 году, что может вновь стать поводом для критики со стороны Трампа.

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