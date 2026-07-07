В Бельгии вступились за Мелони после выпадов Трампа

В Бельгии вступились за Мелони после выпадов Трампа1
- 7.07.2026, 15:25
Глава Минобороны Бельгии назвал итальянского политика «королевой правоцентристских сил Европы».
Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал президента США Дональда Трампа прекратить публичные нападки на премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Он назвал итальянского политика «королевой правоцентристских сил Европы» и подчеркнул, что Вашингтону не стоит конфликтовать с одним из своих ключевых союзников, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
«Не трогайте Мелони. Она — лидер европейских правоцентристов», — заявил Франкен.
Поводом стали публикации Трампа после саммита G7 во Франции. Американский президент разместил фотографию с Мелони и в шутку написал, что ему якобы понадобится судебный запрет на приближение к итальянскому премьеру. Ранее Трамп также утверждал, что Мелони «умоляла» его сделать совместный снимок, однако она это отрицала.
Несмотря на критику в адрес президента США, Франкен подчеркнул, что Европа по-прежнему нуждается в американской военной поддержке. По его оценке, странам ЕС потребуется от пяти до десяти лет, чтобы самостоятельно создать вооруженные силы, сопоставимые с нынешним вкладом США в безопасность континента.
Министр отметил, что давление Трампа и растущие опасения из-за действий России уже заставили европейские государства значительно увеличить оборонные расходы. При этом он выступил за формирование единого европейского рынка вооружений и призвал страны как можно реже отдавать предпочтение национальным производителям в ущерб общеевропейской конкуренции.
Франкен также признал, что Бельгии будет непросто выполнить новую цель НАТО по расходам на оборону в размере 3,5% ВВП к 2035 году, что может вновь стать поводом для критики со стороны Трампа.