Десятки авто на проспекте Независимости остановились, чтобы пропустить уток 1 7.07.2026, 15:28

Никто не выходил и не возмущался.

Минчанка под ником violetta_isa5 рассказала в Threads о случае, произошедшем в «час пик» в районе микрорайона Уручье вчера вечером.

«Белорусы, вы невероятные! – пишет она. — Ситуация на проспекте Независимости в районе Уручье. Парень на Iveco включил аварийки и начал махать руками. Еду и не понимаю,в чем дело: поток стоит, человек что-то кричит и показывает руками, мол: «Стоп!»

Подъехав ближе, поняла в чем дело: водитель помогал семье уточек перейти через широчайший проспект, машины с встречной стороны так же остановились в 3 ряда и включили аварийки, дав им пройти без угрозы жизни.

Никто не выходил и не возмущался».

Многие пользователи отметили, как заметил сайт Charter97.org, что подобное поведение белорусских водителей уже стало нормой:

— То, что вы видели — это нормально. Просто нормально. Весь нормальный мир так поступает и не акцентирует это как какую-то сенсацию. Не постят, не кричат.

— Чтобы машины мчались и давили, не глядя — не представляю такого.

— Люди везде одинаковые, не поверите! Везде пропускают уточек, спасают животных, помогают людям. Это не особенность национальности!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com