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Десятки авто на проспекте Независимости остановились, чтобы пропустить уток

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  • 7.07.2026, 15:28
Десятки авто на проспекте Независимости остановились, чтобы пропустить уток

Никто не выходил и не возмущался.

Минчанка под ником violetta_isa5 рассказала в Threads о случае, произошедшем в «час пик» в районе микрорайона Уручье вчера вечером.

«Белорусы, вы невероятные! – пишет она. — Ситуация на проспекте Независимости в районе Уручье. Парень на Iveco включил аварийки и начал махать руками. Еду и не понимаю,в чем дело: поток стоит, человек что-то кричит и показывает руками, мол: «Стоп!»

Подъехав ближе, поняла в чем дело: водитель помогал семье уточек перейти через широчайший проспект, машины с встречной стороны так же остановились в 3 ряда и включили аварийки, дав им пройти без угрозы жизни.

Никто не выходил и не возмущался».

Многие пользователи отметили, как заметил сайт Charter97.org, что подобное поведение белорусских водителей уже стало нормой:

— То, что вы видели — это нормально. Просто нормально. Весь нормальный мир так поступает и не акцентирует это как какую-то сенсацию. Не постят, не кричат.

— Чтобы машины мчались и давили, не глядя — не представляю такого.

— Люди везде одинаковые, не поверите! Везде пропускают уточек, спасают животных, помогают людям. Это не особенность национальности!

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