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Россияне стали массово искать в интернете, как самостоятельно сделать бензин

  • 7.07.2026, 15:39
Россияне стали массово искать в интернете, как самостоятельно сделать бензин

На фоне нарастающего топливного кризиса.

Россияне начали активно интересоваться в интернете способами самостоятельного изготовления бензина на фоне нарастающего топливного кризиса. Согласно данным сервиса «Яндекс Вордстат», на которые обратило внимание издание The Bell, в июне информацию по запросу «как сделать бензин» искали 17,1 тыс. раз, что в три раза чаще, чем в мае. При этом показатель оказался рекордным с начала полномасштабной войны в Украине.

Больше всего таких запросов делали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, а также оккупированных Севастополя и Симферополя. Пользователи также интересовались, как изготовить «домашний бензин» и каким образом «из 92 бензина сделать 95». Аналогичную динамику демонстрируют данные Google Trends. С начала 2026 года россияне практически не обращались в поисковик с вопросом, как сделать бензин, но с 22-го по 27-е июня его популярность достигла максимального значения в 100 баллов. Чаще всего этот запрос вводили жители Забайкальского края, Новгородской и Иркутской областей. Кроме того, в популярные выбились запросы «как из нефти сделать бензин» и «как сделать топливную карту».

Одновременно с этим в июне резко выросло число запросов о том, где найти бензин. Как следует из данных «Яндекс Вордстат», в общей сложности пользователи искали фразу «где бензин» около 2 млн раз, что в 20 раз превышает майский показатель (109 тыс.). Пик запросов пришелся на 30 июня — в этот день россияне искали информацию о доступных заправках свыше 274 тыс. раз. При этом 3 июля рекорд был побит — число обращений превысило 318 тыс.

То же самое фиксируют данные Google Trends: в июне пользователи вбили фразу «где купить бензин» в поисковик 201 тыс. раз, что в 18 раз больше, чем в предыдущем месяце. Также россияне в 56 раз чаще стали искать «заправки, где есть бензин». Если в мае этот запрос в поисковую строку вводили около 2 тыс. пользователей, то в июне — уже свыше 113 тыс. Запрос «карта, где бензин», вырос с нуля в мае до 72 тыс. в июне.

Помимо поиска самого топлива, россияне также стали искать в интернете присадки для бензина. В «Яндексе» число соответствующих запросов в июне составило 36 тыс., увеличившись более чем в пять раз по сравнению с маем. С более общим запросом — «присадка» — россияне обращались в «Яндекс» в июне более 310 тыс. раз, что на 58% больше, чем в мае. В свою очередь Google еще в мае оценивал уровень интереса россиян к присадкам как нулевой, но в середине июня он превысил индекс в 73 единицы, а затем приблизился к максимальному значению — 100.

Топливный кризис в России разгорелся из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В результате нефтепереработка в Центральной России фактически остановилась, а загрузка НПЗ упала до минимума с 2009 года. По данным Reuters, в июне выпуск бензина в России упал на 25% — до 85 тыс. тонн в сутки, тогда как летнее потребление составляет 110 тыс. тонн в день.

На этом фоне власти официально установили ограничения на продажу топлива более чем в 40 регионах, включая оккупированные территории Украины, подсчитывал РБК. При этом жалобы на перебои с поставками, пустые и закрытые заправки поступали из 85.

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