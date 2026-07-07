Работники «скорой» в Гомеле отказали в лекарствах и нахамили 80-летней пациентке 7.07.2026, 15:45

Пенсионерку довели до слез.

Жительница Гомеля под ником vitalevva рассказала в Threads, чем закончился вызов «скорой» к ее 80-летней бабушке-гипертонику.

«Гомель, я в шоке, — пишет она. — Вчера вечером моей бабушке (80 лет) стало плохо, она гипертоник. Вызвали «скорую» после 23.00. Сначала отказывались приезжать, уговорами приехали две молодые студентки, одна из них после измерения давления обматерила бабулю, отказала ей в лекарстве, говорит пейте свои и грубо с усмешкой нахамила: «Подотритесь своими справками о здоровье». Довела бабулю до слез. Это ужас. Впервые сталкиваюсь с подобным».

Пользователи соцсети дали гомельчанке несколько советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Я очень сочувствую вашей бабушке. А еще у этих девушек был видеорегистратор. В спорных ситуациях смотрят видеозапись вызова. Думаю, как раз было бы хорошо посмотреть запись.

— Ужасно. Прошу вас,не оставляйте это так. Девушки должны увидеть последствия.

— Они не хотят ездить ночью, тем более к нашим бабушкам на давление.

— Вы не знаете, что делать в такой ситуации? Напишите жалобу.

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