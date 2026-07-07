Renault усилила главный электрокар Megane 7.07.2026, 15:55

Фото: Renault

Главным техническим улучшением стала новая батарея.

Renault представила обновленный электрический Megane E-Tech Electric 2026 года. Модель получила свежий дизайн, увеличенный запас хода и более быструю зарядку, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Главным изменением во внешности стала новая передняя часть с оригинальной световой подписью в виде фирменного ромбовидного мотива. Также автомобиль получил обновленные задние фонари с трехмерным эффектом и более выразительный бампер с элементами, напоминающими диффузор.

Фото: Renault

Фото: Renault

В салоне Renault сохранила физические кнопки управления климатом, отказавшись от полного перехода на сенсорные панели. В стандартное оснащение вошли вертикальный 12-дюймовый экран мультимедиа и цифровая приборная панель размером 12,3 дюйма. Среди новых функций появилась камера контроля внимания водителя, которая также может распознавать владельца и активировать персональные настройки.

Фото: Renault

Главным техническим улучшением стала новая батарея. Благодаря аккумулятору LFP емкостью 67 кВт·ч Megane E-Tech Electric теперь способен проехать до 500 км по циклу WLTP. Мощность быстрой зарядки выросла до 165 кВт, что позволяет восполнить заряд с 15 до 80% примерно за 24 минуты.

Электромотор мощностью 215 л.с. остался прежним. Он передает тягу на передние колеса, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 7,6 секунды.

В Европе обновленный Renault Megane E-Tech Electric появится в продаже до конца 2026 года.

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