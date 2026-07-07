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Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу мечты в Нью-Йорке

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  • 7.07.2026, 16:18
  • 1,572
Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу мечты в Нью-Йорке
Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Невеста прошла к алтарю под инструментальную версию своего хита.

Американская певица Тейлор Свифт и игрок клуба NFL Kansas City Chiefs Трэвис Келси официально стали мужем и женой. На церемонии собралось около тысячи гостей, включая звезд кино, музыки и спорта, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Невеста прошла к алтарю под инструментальную версию своего хита «Love Story», а супруги зачитали друг другу клятвы, которые написали самостоятельно. По словам очевидцев, церемония получилась эмоциональной: Келси не смог сдержать слез.

Свадьбу провел актер <и>Адам Сэндлер. Вместо традиционных подружек невесты и друзей жениха рядом с молодоженами были их братья — Остин Свифт и Джейсон Келси.

Для торжества дизайнеры Christian Dior Haute Couture создали эксклюзивные наряды для обоих супругов. После официальной части гостей ждали выступления Стиви Никс и Пола Маккартни, а само пространство арены превратили в импровизированный сад.

История отношений пары началась в 2023 году после того, как Келси публично признался в симпатии к певице. В августе 2025 года спортсмен сделал предложение, а теперь их роман завершился свадьбой, которая уже стала одним из самых обсуждаемых событий года в мире шоу-бизнеса.

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