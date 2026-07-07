«Превратили в ад свою страну, а теперь едут в Беларусь» 6 7.07.2026, 16:10

5,334

Россиянка сравнила Беларусь со своей родиной, но допустила одну ошибку.

Жительница Ярославля под ником taranovaaaa и рассказала своим подписчикам о плюсах жизни в нашей стране.

«Вернулись в Россию после путешествия в Беларусь, - написала она. - сразу после границы пришло смс о беспилотной опасности, не работает впн, нет интернета, сутки не могла зайти в рабочие чаты, в блог, не подписала договор с брендами, дома отключили воду на месяц, бензина нет, нет многих брендов одежды, продуктов».

Казалось бы, мы были в Беларуси, это же как вторая Россия. Можно обратно в безопасность и жизнь без впн и белых списков?»

Мало того, в ответ на комментарии белорусов, которым не понравилось то, что нашу страну назвали «второй Россией», автор поста написала: «Хорошо, только помните, что мы вас кормим. Сколько у вас российских продуктов? Сколько концертов российских исполнителей?»

Скриншоты поста, который жительница Ярославля скрыла из общего доступа, опубликовал белорус под ником girikalex. Сайт Charter97.org приводит наиболее популярные комментарии к нему:

— Эта барышня, судя по ее ответам, так и не поняла, что «вторая Россия» это совсем не комплимент.

— Превратили в ад свою страну, а теперь едут в Беларусь. Удивительно почему их тут не ждут.

— Их во всем мире за такое не любят. Но они говорят что это англосаксы пропагандируют русофобию.

— Поэтому наше общество должно быть сильным и не давать никому поблажек, дабы из нас не сделали вторую Россию.

— Работал с русскими, несколько раз. Как итог - постоянные проблемы с оплатой. У вас кинуть человека, который сделал свою работу - само собой разумеющееся дело. Второе, часто вижу, как ваши соотечественники ведут себя на дорогах - не все, но бывают такие. Тоже самое касательно чистоты

— А потом оно кричит о русофобии и националистах.

— В условиях БССР 2.0 вряд ли у россиян что-то изменится в отношении белорусов. Но, внутреннее сопротивление радует.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com