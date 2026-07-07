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«Превратили в ад свою страну, а теперь едут в Беларусь»

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  • 7.07.2026, 16:10
  • 5,334
«Превратили в ад свою страну, а теперь едут в Беларусь»

Россиянка сравнила Беларусь со своей родиной, но допустила одну ошибку.

Жительница Ярославля под ником taranovaaaa и рассказала своим подписчикам о плюсах жизни в нашей стране.

«Вернулись в Россию после путешествия в Беларусь, - написала она. - сразу после границы пришло смс о беспилотной опасности, не работает впн, нет интернета, сутки не могла зайти в рабочие чаты, в блог, не подписала договор с брендами, дома отключили воду на месяц, бензина нет, нет многих брендов одежды, продуктов».

Казалось бы, мы были в Беларуси, это же как вторая Россия. Можно обратно в безопасность и жизнь без впн и белых списков?»

Мало того, в ответ на комментарии белорусов, которым не понравилось то, что нашу страну назвали «второй Россией», автор поста написала: «Хорошо, только помните, что мы вас кормим. Сколько у вас российских продуктов? Сколько концертов российских исполнителей?»

Скриншоты поста, который жительница Ярославля скрыла из общего доступа, опубликовал белорус под ником girikalex. Сайт Charter97.org приводит наиболее популярные комментарии к нему:

— Эта барышня, судя по ее ответам, так и не поняла, что «вторая Россия» это совсем не комплимент.

— Превратили в ад свою страну, а теперь едут в Беларусь. Удивительно почему их тут не ждут.

— Их во всем мире за такое не любят. Но они говорят что это англосаксы пропагандируют русофобию.

— Поэтому наше общество должно быть сильным и не давать никому поблажек, дабы из нас не сделали вторую Россию.

— Работал с русскими, несколько раз. Как итог - постоянные проблемы с оплатой. У вас кинуть человека, который сделал свою работу - само собой разумеющееся дело. Второе, часто вижу, как ваши соотечественники ведут себя на дорогах - не все, но бывают такие. Тоже самое касательно чистоты

— А потом оно кричит о русофобии и националистах.

— В условиях БССР 2.0 вряд ли у россиян что-то изменится в отношении белорусов. Но, внутреннее сопротивление радует.

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