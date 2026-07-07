«В РФ произойдут «эффектные» события» 1 7.07.2026, 16:37

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Петр Черник

Уже этой осенью.

Нехватка топлива не только усложняет жизнь обычным гражданам РФ, но и делает невозможной уборку урожая, поскольку без солярки техника не работает, что окончательно добьет российскую экономику, высказал мнение Петр Черник.

Об этом офицер ВСУ рассказал в своем интервью для телеканала «Армія - Медіа» на YouTube.

- Как будет дальше? Увидим, но я хочу отметить очень интересный момент сегодняшнего дня: россияне запретили экспорт дизеля. Напомню, что как раз танкерами этот дизель возился, причем производство самого дизеля упало на 40%. Это просто фантастично. Хочу отметить, в каком сезоне мы находимся, и напомнить, что россияне до прошлого года производили до 120 млн тонн зернобобовых, а сейчас у них «визг на болотах», потому что они урожай не могут собрать, поскольку тракторы заправляются только дизелем, поэтому я исполнен оптимизма, что комплексный коллапс и в сельском хозяйстве включительно может произойти уже осенью, - пояснил военный эксперт.

Черник также добавил:

«Делаю такой интересный вывод: мы на половине. Напомню: чтобы стало больно, чтобы стало невыносимо, что уже вот почти клиническая смерть, нужно превысить 75%. При том темпе, который есть сегодня, нужно будет еще всю осень трудиться. Хочу подчеркнуть, что конечные решения будут не за нами. Конечные решения будут приниматься в треугольнике Вашингтон - Брюсель - Пекин, а мы для них создаем такую основу, которой со времен Советского Союза никто не создавал».

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