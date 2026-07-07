«Стоим на границе в Бресте 18 часов» 7.07.2026, 16:40

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На погранпереходе скопились гигантские очереди.

Читатель сайта Charter97.org сообщил нам, что возможность пересечь границу в Бресте ждут сотни автомобилей.

«Выехали из Минска вчера вечером, рассчитывали утром быть в Варшаве, но только сейчас проехали мост на границе. Стояли на белорусской территории почти 18 часов, очередь – до Бреста. До польских пограничников пока еще не добрались. Хорошо, если сегодня вообще успеем пройти контроль», - рассказал он.

Информацию о том, что в пункте пропуска скопились сотни машин, подтверждает сайт Погранкомитета и пользователи соцсетей.

«Граница РБ-РП опять стала колом, 430 авто и 37 автобусов, еще вчера было всего 5. Почему всегда, когда я еду в Польшу, именно в этот день на границе творится какая-то жесть. Еще ни разу я не проехала со свистом. Думаю на сутки точно застрянем», - пишет _lisenokk_k.

«Мы прошли пост сейчас белорусский, но на выезд очередь, трудно в общем», - пишет katarinabalatsun.

«Муж ездит, и так же везет. Сегодня всю ночь на границе в Бресте простоял. Это учитывая, что сел сразу в первый автобус», - пишет alina.plotnitskaya.

«С момента, как мы встали в очередь на границу в Бресте, прошло 16 часов. Мы только заехали на мост, еще у поляков столько же стоять. Сказать, что я за…ь - ничего не сказать», - пишет nikolly.me.

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