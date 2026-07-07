Месси против Салаха — встреча двух национальных героев 7.07.2026, 16:50

Фото: BBC

Их влияние выходит за рамки футбола.

Сборные Аргентины и Египта 7 июля встретятся в Атланте в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Главной интригой встречи станет противостояние двух национальных символов — Лионеля Месси и Мохамеда Салаха, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Для 39-летнего Месси нынешний турнир, вероятно, станет последним чемпионатом мира. Капитан Аргентины уже вошел в историю как чемпион мира, рекордсмен по числу матчей и лучший бомбардир турнира. На нынешнем мундиале он вновь находится среди лидеров по количеству забитых мячей.

Для 34-летнего Салаха этот чемпионат складывается иначе. Несмотря на третий в карьере мундиаль, впервые ему удалось вывести Египет в стадию плей-офф. В предыдущем раунде египтяне обыграли Австралию в серии пенальти, а решающий удар в стиле «паненка» исполнил именно Салах.

В Аргентине предстоящую игру называют еще одним шансом насладиться выступлениями Месси, который, по мнению многих, проводит последние матчи за национальную команду. В Египте же Салаха считают не просто звездой футбола, а человеком, вдохновляющим миллионы соотечественников своим примером.

Победитель встречи выйдет в четвертьфинал мирового первенства, а один из двух легендарных футболистов сделает еще один шаг к новой странице в своей карьере.

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