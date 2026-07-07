закрыть
7 июля 2026, вторник, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Месси против Салаха — встреча двух национальных героев

  • 7.07.2026, 16:50
Месси против Салаха — встреча двух национальных героев
Фото: BBC

Их влияние выходит за рамки футбола.

Сборные Аргентины и Египта 7 июля встретятся в Атланте в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Главной интригой встречи станет противостояние двух национальных символов — Лионеля Месси и Мохамеда Салаха, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Для 39-летнего Месси нынешний турнир, вероятно, станет последним чемпионатом мира. Капитан Аргентины уже вошел в историю как чемпион мира, рекордсмен по числу матчей и лучший бомбардир турнира. На нынешнем мундиале он вновь находится среди лидеров по количеству забитых мячей.

Для 34-летнего Салаха этот чемпионат складывается иначе. Несмотря на третий в карьере мундиаль, впервые ему удалось вывести Египет в стадию плей-офф. В предыдущем раунде египтяне обыграли Австралию в серии пенальти, а решающий удар в стиле «паненка» исполнил именно Салах.

В Аргентине предстоящую игру называют еще одним шансом насладиться выступлениями Месси, который, по мнению многих, проводит последние матчи за национальную команду. В Египте же Салаха считают не просто звездой футбола, а человеком, вдохновляющим миллионы соотечественников своим примером.

Победитель встречи выйдет в четвертьфинал мирового первенства, а один из двух легендарных футболистов сделает еще один шаг к новой странице в своей карьере.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский