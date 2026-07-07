Военный эксперт: Сейчас такой вой поднялся на болотах РФ 7.07.2026, 17:01

Алексей Мельник

Фото: Главред

Украина наращивает удары по топливной логистике оккупантов.

Ночью в акватории Азовского моря ВСУ атаковали восемь танкеров «теневого флота» РФ, которые везли топливо для оккупированного Крыма.

Что поражение этих танкеров означает для оккупационной армии РФ, в частности для группировки в Крыму?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Это означает, что сегодня до оккупантов в Крыму не дошли восемь танкеров. Вчера два были поражены, сегодня восемь. То есть задача, которая была поставлена по изоляции Крымского полуострова, похоже, пока идет по нарастающей.

Нельзя, конечно, скрывать тот факт, что это влияет не только на жизнедеятельность Крымского полуострова и обеспечение хозяйственных нужд. В первую очередь это направлено на то, чтобы Крым, который еще совсем недавно был огромной логистической базой для южной группировки и для той группировки, которая находится на территории полуострова, превратился в логистическую проблему.

Еще один интересный факт. Сейчас такой вой поднялся на болотах РФ: «Это что, восемь танкеров поражено?» Потому что это не просто заявление украинской стороны, а есть видеоподтверждение.

То есть восемь танкеров шли без охраны. Это уже вопросы к способности России обеспечить судоходство не только в Черном море, но и в Азовском, которое Россия давно считает своим внутренним озером.

— Что дальше будут делать ВСУ для полной блокады полуострова? Какой план Украины на ближайшее время?

— Думаю, что пока говорить о полной блокаде, наверное, будет преувеличением. Потому что все равно остаются возможности транспортировки топлива по сухопутному коридору, через южную часть оккупированных Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Эти трассы и объездные дороги находятся под огневым контролем, но это не 100%. То есть какие-то транспорты все равно будут проходить.

Кроме того, Керченский мост ограниченно используется. В любом случае оккупанты могут идти на этот риск и пропускать где-то по пять цистерн. Если уже не будет других возможностей, возможно, им придется снять запрет на грузовой транспорт с цистернами, которые будут идти по Крымскому мосту.

Тут повторюсь: это риски для России. Мы видим, что по каким-то причинам активных попыток атаки Крымского моста со стороны Украины не было. Но если по этому мосту начнут ездить бензовозы с 10–20 тоннами топлива, то россияне прекрасно понимают, что наши военные за этим следят. Это замечательная цель. Вот она, взрывчатка, остается ее только подорвать.

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