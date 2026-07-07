Туск: Польша и впредь будет помогать Украине ради собственной безопасности
- 7.07.2026, 17:15
Это отвечает интересам безопасности польского государства.
Польша и впредь будет оказывать поддержку Украине в противодействии российской агрессии, независимо от внутриполитических споров.
Об этом заявил в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием Совета министров, сообщает «Укринформ».
По словам главы польского правительства, вице-премьер-министр — министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр иностранных дел Радослав Сикорский прибыли в Анкару вместе с президентом РП Каролем Навроцким, чтобы подтвердить союзникам «стабильность польской политики в отношении российско-украинской войны».
«Наши союзники в НАТО должны знать, что польская политика в отношении российско-украинской войны является стабильной и не будет зависеть от политических эмоций или политических игр между какими-либо партиями в Польше», — подчеркнул премьер-министр.
Он подчеркнул, что Варшава и впредь будет поддерживать Киев не только из соображений солидарности, но прежде всего ради собственной безопасности.
«Польша будет поддерживать Украину в ее обороне от российской агрессии не только из совести и солидарности, но прежде всего ради нашей безопасности и национальных интересов», — заявил Туск.