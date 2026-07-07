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Туск: Польша и впредь будет помогать Украине ради собственной безопасности

  • 7.07.2026, 17:15
Туск: Польша и впредь будет помогать Украине ради собственной безопасности
Дональд Туск
Фото: EPA

Это отвечает интересам безопасности польского государства.

Польша и впредь будет оказывать поддержку Украине в противодействии российской агрессии, независимо от внутриполитических споров.

Об этом заявил в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием Совета министров, сообщает «Укринформ».

По словам главы польского правительства, вице-премьер-министр — министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр иностранных дел Радослав Сикорский прибыли в Анкару вместе с президентом РП Каролем Навроцким, чтобы подтвердить союзникам «стабильность польской политики в отношении российско-украинской войны».

«Наши союзники в НАТО должны знать, что польская политика в отношении российско-украинской войны является стабильной и не будет зависеть от политических эмоций или политических игр между какими-либо партиями в Польше», — подчеркнул премьер-министр.

Он подчеркнул, что Варшава и впредь будет поддерживать Киев не только из соображений солидарности, но прежде всего ради собственной безопасности.

«Польша будет поддерживать Украину в ее обороне от российской агрессии не только из совести и солидарности, но прежде всего ради нашей безопасности и национальных интересов», — заявил Туск.

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