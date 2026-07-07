Европейские союзники активизируются в Арктике 7.07.2026, 17:24

Фото: STT-Lehtikuva/Sipa USA via Reuters Connect

Развитие северного направления связано и с изменениями у российских границ.

Финляндия становится одним из главных опорных пунктов НАТО в Арктике на фоне укрепления северного направления Альянса. Одним из главных результатов подготовки к саммиту Альянса в Анкаре стало развертывание многонациональных Forward Land Forces (FLF) в северной Финляндии под руководством Швеции, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Новая группировка стала девятой на восточном фланге НАТО. В отличие от других подобных формирований, финский контингент создается прежде всего как площадка для совместной подготовки войск к действиям в условиях Крайнего Севера. В проекте участвуют Швеция, Дания, Франция, Исландия, Италия, Норвегия и Великобритания.

По оценкам экспертов Atlantic Council, инициатива демонстрирует, что европейские союзники берут на себя все большую ответственность за коллективную оборону. Особую роль в этом играют Финляндия и Швеция, недавно вступившие в НАТО и обладающие значительным опытом ведения операций в арктических условиях.

Развитие северного направления связано и с изменениями у российских границ. После вступления Финляндии в Альянс Москва начала перестройку своей военной структуры на северо-западе, восстановив Московский и Ленинградский военные округа. Финская разведка считает, что после завершения боевых действий в Украине численность российских войск у финской границы может существенно увеличиться.

На этом фоне НАТО активизирует арктические проекты. Помимо FLF Finland, в 2026 году были запущены инициативы Arctic Sentry и Task Force X-Arctic, направленные на повышение совместимости войск, развитие беспилотных технологий и усиление контроля за северными рубежами.

Авторы исследования считают, что следующим шагом должна стать полноценная арктическая стратегия НАТО. По их мнению, консультации стоит начать уже сейчас, чтобы к 2030 году Альянс получил единый план развития инфраструктуры, противодействия гибридным угрозам и укрепления обороны в Арктике.

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