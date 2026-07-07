Зеленский: Украина для НАТО — источник чрезвычайной оборонной мощи 7.07.2026, 17:16

Владимир Зеленский

Украина должна стать частью общего сообщества безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна должна стать частью общего сообщества безопасности НАТО. Об этом он заявил на саммите НАТО.

«Украинский оборонный сектор наращивает потенциал даже во время полномасштабной войны. У меня есть вопрос к вам: действительно ли вы верите, что будет правильно оставлять за пределами НАТО страну и народ с таким уровнем оборонного потенциала? Если у нас есть такие возможности, если Украина уже знает, как сражаться, то имеет смысл, чтобы эти возможности стали частью коллективной обороны Альянса», — подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, это сделало бы всех в НАТО сильнее.

Также он заявил, что Украина должна стать частью общего сообщества безопасности.

«Мы всегда будем рядом с источником проблемы — Россией. Украина для НАТО — это источник чрезвычайной оборонной мощи. За это время мы разрушили представление о том, что у России может быть стратегический тыл. Очень долго Россия считала, что у нее было территориальное преимущество, которого не было ни у кого другого. Глубокий тыл, где они могли бы безопасно производить всё, что связано с войной.

Россия верила, что никто не сможет туда добраться. А мы добрались до этого глубокого тыла. Буквально вчера украинские дроны прорвались сквозь российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. Это новая реальность», — подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины отметил, что в России нет ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода на территории РФ, до которого бы не долетели украинские дроны.

В то же время он подчеркнул, что Украина сражается в этой войне не ради удовольствия, как Путин.

«Не ради геополитики. Россия принесла эту войну в Украину, убивает наших людей. Хочет уничтожить нашу независимость. Мы лишь защищаемся с первого дня этой войны. Мы повышаем цену этой войны для России», — добавил Зеленский.

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