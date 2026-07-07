Россияне случайно сбили свой вертолет Ка-52 под Воронежем 6 7.07.2026, 17:37

3,126

Фото: kommersant

Вертолет разбился, пилот погиб.

Российские Z-каналы сообщают, что мобильная огневая группа армии РФ, созданная для борьбы с украинскимидронами, сбила под Воронежем российский вертолет «Ка-52». Один пилот смог катапультироваться, второй погиб из-за нештатной работы системы, пишет dialog.ua.

Z-военкоры скандалят и называют произошедшее первым известным случаем «дружественного огня» со стороны таких групп и признают: система работает плохо.

На фоне массированных украинских ударов по НПЗ Россия начала копировать украинский опыт мобильных огневых групп. В регионах создают расчеты на базе БАРС: это пикапы с пулеметами или переносными зенитно-ракетными комплексами. Их задача — сбивать беспилотники, которые теперь регулярно летят вглубь РФ.

Российские Z-блогеры пишут о хаосе в подготовке и координации. Военкор Романов заявил, что Ка-52 был сбит «криворуким МОГом», а виновные должны отвечать не формально, а реально. По его словам, такие группы получают оружие и начинают бездумно стрелять «в направлении цели».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com