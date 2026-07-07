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Россияне случайно сбили свой вертолет Ка-52 под Воронежем

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  • 7.07.2026, 17:37
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Россияне случайно сбили свой вертолет Ка-52 под Воронежем
Фото: kommersant

Вертолет разбился, пилот погиб.

Российские Z-каналы сообщают, что мобильная огневая группа армии РФ, созданная для борьбы с украинскимидронами, сбила под Воронежем российский вертолет «Ка-52». Один пилот смог катапультироваться, второй погиб из-за нештатной работы системы, пишет dialog.ua.

Z-военкоры скандалят и называют произошедшее первым известным случаем «дружественного огня» со стороны таких групп и признают: система работает плохо.

На фоне массированных украинских ударов по НПЗ Россия начала копировать украинский опыт мобильных огневых групп. В регионах создают расчеты на базе БАРС: это пикапы с пулеметами или переносными зенитно-ракетными комплексами. Их задача — сбивать беспилотники, которые теперь регулярно летят вглубь РФ.

Российские Z-блогеры пишут о хаосе в подготовке и координации. Военкор Романов заявил, что Ка-52 был сбит «криворуким МОГом», а виновные должны отвечать не формально, а реально. По его словам, такие группы получают оружие и начинают бездумно стрелять «в направлении цели».

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