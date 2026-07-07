Новый автобус отвезет белорусов без пересадок в эту популярную точку Польши 7.07.2026, 17:55

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Иллюстрационное фото

Сколько стоит билет?

Из Гродно с 13 июля запустят новый автобус, который отвезет пассажиров в аэропорт имени Ф. Шопена в Варшаве без пересадок. Как сообщает Telegram-канал «Атласбас Журнал», это транспорт от гродненского автопарка.

Автобус в варшавский аэропорт будет ходить один раз в неделю. Выезд из Гродно – по понедельникам в 18:00, отправление обратно – по вторникам. В 22:15 автобус будет выезжать из аэропорта, в 23:00 – с автовокзала «Варшава Западная».

Билет до конечной точки обойдется в 130 рублей. Автобус также заезжает в Белосток, и если ехать до него, то за поездку придется заплатить 100 рублей.

Транспорт будет пересекать границу в пункте пропуска «Берестовица». На этом КПП, как правило, очереди из автобусов меньше, чем в «Бресте». Однако за актуальной ситуацией по очередям на границе стоит следить на сайте Государственного погранкомитета (ГПК) Беларуси.

К слову, аэропорт имени Шопена в Варшаве пользуется популярностью у белорусских туристов. Но чаще всего до него едут с пересадками: до автовокзала добираются на автобусе из Беларуси, а затем едут на городском транспорте.

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