Украинские дроны «прикурили» еще два танкера РФ в Азовском море

Украинские дроны «прикурили» еще два танкера РФ в Азовском море1
- 7.07.2026, 17:50
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Доставка бензина в Крым сорвана.
Дроны Сил беспилотных систем нанесли удар по кораблям «теневого флота» РФ, которые доставляли топливо в оккупированный Крым.
«Только что «Птахи СБС» прикурили в Азовском море ещё два танкера. Номера 9 и 10 за текущие сутки, всего 12 судов. Но отчеты уже завтра, впереди долгая для хробаков ночь», — рассказал Роберт «Мадяр» Бровди, командующий СБС.
Танкеры, которые были поражены Силами беспилотных систем, находятся под западными санкциями.
Также были поражены несколько энергетических объектов в оккупированном Крыму.
Ранее Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили восемь танкеров, перевозивших топливо в оккупированный Крым. Все эти суда относятся к теневому флоту России и находятся под международными санкциями. Операция состоялась в Азовском море, где также были поражены сухогруз и паром. Это часть более широкой кампании Украины против российских регионов и оккупированных территорий.