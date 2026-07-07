TIME: За многотысячными траурными шествиями скрыт кризис власти в Иране
- 7.07.2026, 18:06
Исчезновение преемника разрушило главный посыл похорон аятоллы.
Масштабные похороны аятоллы Али Хаменеи, собравшие десятки тысяч человек в Тегеране и многочисленные иностранные делегации, должны были продемонстрировать устойчивость Исламской Республики после гибели лидера. Однако главным итогом церемоний стало вовсе не ощущение преемственности, а вопросы о состоянии самой власти, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
Особое внимание привлекло отсутствие нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Несмотря на официальное вступление в должность и появление его портретов по всему Тегерану, он до сих пор ни разу не появился на публике. По данным западных СМИ, причиной могут быть тяжелые ранения, полученные во время ударов США и Израиля, а также опасения нового покушения.
Эксперты отмечают, что именно исчезновение преемника разрушает главный посыл похорон — демонстрацию стабильности режима. Если власть уверена в своем положении, лидер обычно становится центральной фигурой подобных мероприятий. В Иране произошло обратное: государство оказалось вынуждено показывать силу без человека, который должен ее олицетворять.
На церемониях присутствовали президент Масуд Пезешкиан, глава парламента Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи и руководство Корпуса стражей исламской революции. Однако отсутствие верховного лидера стало самым обсуждаемым событием траурной недели.
Дополнительным свидетельством напряженной ситуации стали лозунги о мести США и Израилю, звучавшие во время прощания. Они отражают стремление властей переключить внимание общества на внешнего врага на фоне тяжелых последствий войны, экономического кризиса и недавних массовых протестов.
Исторически подобные церемонии использовались для укрепления легитимности власти, как это было после смерти Рухоллы Хомейни в 1989 году. Но нынешняя ситуация выглядит иной: масштабные шествия призваны убедить страну и внешний мир в прочности режима, тогда как исчезновение нового лидера лишь подчеркивает его уязвимость и глубину кризиса, в котором оказалась иранская власть.