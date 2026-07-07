Психологи назвали главный признак счастливых отношений 2 7.07.2026, 18:08

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Это важно не только для эмоционального состояния, но и для здоровья.

Главным признаком гармоничных отношений может быть вовсе не отсутствие конфликтов, а ощущение, что партнер по-настоящему понимает вас. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие психологию близких отношений, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Серия экспериментов, опубликованная в Journal of Experimental Social Psychology в 2024 году, показала: удовлетворенность отношениями сильнее всего связана не с тем, насколько хорошо человек знает своего партнера, а с тем, чувствует ли он, что партнер понимает именно его — характер, ценности, стремления и внутренние переживания.

Ученые отмечают, что это ощущение влияет не только на эмоциональное состояние, но и на здоровье. Двадцатилетнее исследование, опубликованное в Psychosomatic Medicine, выявило связь между недостатком поддержки и понимания со стороны партнера, более высоким уровнем ежедневного стресса и даже повышенным риском смертности в долгосрочной перспективе.

Еще одно исследование показало, что люди, ощущающие искреннюю отзывчивость партнера, легче воспринимают неизбежные компромиссы в отношениях. Они реже сожалеют о принесенных жертвах и чаще считают их естественной частью совместной жизни.

Особое внимание психологи уделяют так называемому «эффекту Микеланджело». Согласно этой концепции, крепкие отношения помогают человеку раскрывать свои лучшие качества. Партнер не только принимает нынешнюю личность любимого человека, но и поддерживает его развитие, замечая потенциал и создавая условия для роста.

По мнению исследователей, простой вопрос может многое сказать о качестве отношений: помогает ли партнер становиться тем человеком, которым вы хотите быть, или лишь удерживает вас в рамках прошлого. Именно способность вдохновлять друг друга на развитие специалисты называют одним из самых надежных признаков здорового и счастливого союза.

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