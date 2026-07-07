Трамп заинтриговал заявлением о пути к миру в Украине

Трамп заинтриговал заявлением о пути к миру в Украине5
- 7.07.2026, 18:10
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Президент США дал позитивный прогноз.
Президент США Дональд Трамп считает, что Украине и России удастся договориться о завершении войны.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Американский лидер напомнил, что у него был довольно длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего он созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Думаю, они оба хотят договориться. Жаль, что это заняло столько времени, но я думаю, что что-то будет, что-то выйдет», - добавил Трамп.
Также он отметил, что турецкий лидер помогает в мирных усилиях для завершения войны РФ против Украины.
Отдельно Трамп сказал, что он «не может смотреть» на то, что происходит на поле боя в Украине.
«Я видел снимки с тех полей сражений – это война дронов. Это война с использованием дронов. Это совершенно новая технология... Люди даже не поверят, насколько жестока эта война. А я видел поля сражений», - добавил он.