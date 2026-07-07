Умер одиозный писатель-лукашист Николай Чергинец
- 7.07.2026, 18:23
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В 2022 году Лукашенко указом удостоил его звания «народного писателя».
Сегодня, на 89-м году жизни, ушел из жизни одиозный писатель Николай Чергинец, сообщили БелТА в лукашенковском Союзе писателей Беларуси.
В литературе Чергинец получил известность как автор милицейских детективов.
Помимо этого он работал в органах внутренних дел и дослужился до звания генерал-лейтенанта внутренней службы. Также он являлся начальником Управления уголовного розыска МВД БССР.
Он также возглавлял Союз писателей Беларуси с ноября 2005 года до 22 марта 2022 года. Тогда, на съезде организации, он покинул пост председателя. На этой должности его сменил Александр Карлюкевич.
В 2001-м являлся «доверенным лицом» Лукашенко на президентских «выборах».
В 2008 году Чергинец назвал лучших белорусских писателей «фашистскими прихвостнями».
В 2022 году диктатор Александр Лукашенко своим указом удостоил Чергинца звания «народного писателя».