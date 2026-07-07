Крупнейший НПЗ России остановил работу после атаки БПЛА 7.07.2026, 18:33

ФОТО: EXILENOVA+

Дроны атаковали Омский НПЗ 6 июля.

Крупнейший в России Омский НПЗ, принадлежащий «Газпром нефти», остановил переработку нефтяного сырья 6 июля из-за атаки беспилотников, ‌сообщили Reuters два источника в отрасли.

По их данных, на заводе мощностью 22 млн тонн в год получила повреждения и загорелась установка первичной переработки нефти ‌АВТ-10. Она обеспечивала 38% мощности НПЗ, или 24,5 тысячи тонн в сутки.

Также, по словам словам источников Reuters, была аварийно остановлена установка ‌АВТ-11, рассчитанная на суточную переработку 24 тысяч тонн нефти (37% мощности НПЗ) и 3,4 тысячи тонн газового конденсата (5% мощности НПЗ).

Как утверждают собеседники агентства, АВТ-11 не пострадала, однако были повреждены межцеховые коммуникации, обеспечивающие ее функционирование. По их оценке, АВТ-11 сможет в ближайшее время возобновить переработку.

Со вторника Омский НПЗ, на который приходится 8% всей нефтепереработки в России, прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

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