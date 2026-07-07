Солист группы «Тяни-Толкай» пошел работать в такси 7.07.2026, 18:48

Павел Клышевский

Концерты музыкального коллектива в Беларуси запрещены.

Солист группы «Тяни-Толкай» Павел Клышевский устроился работать в такси, и 6 июля у него был первый рабочий день. Об этом артист рассказал в Threads.

«Привет, друзья! Такси „Тяни-Толкай“ на связи. Ну что, доделал все документы, сегодня первый рабочий день. Немного волнительно, конечно, но попробуем. Может, где и увидимся. Давай, буду держать в курсе», — сказал артист.

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О своих планах устроиться работать в такси Клышевский рассказал в соцсетях в мае. Он объяснил это тем, что концерты группы запрещены, «а жить как-то нужно», и просил у подписчиков совета по поводу работы в такси.

Напомним, в феврале 2023 года появился предположительно составленный КГБ черный список исполнителей, которым запрещено выступать в Беларуси. Среди артистов была указана и группа «Тяни-Толкай», которая раньше часто пела на официальных мероприятиях.

В декабре 2023 года Павел Клышевский открыл в Минске бар «Тяни-Толкай». Власти закрыли его после четырех дней работы, объяснив это выявленными нарушениями.

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