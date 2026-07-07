Видеохит: в Мозыре с помпой открыли детские качели 7 7.07.2026, 18:58

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Фото: «Жыццё Палесся»

Чтобы их установить, понадобилось взаимодействие «депутатов», партии, общественных объединений и коммунальной службы.

В Мозыре торжественно открыли... детские качели в городском парке.

Газета райисполкома сообщила, что «новая игровая площадка для детей — результат взаимодействия «депутатов», партии, общественных объединений, коммунальной службы Мозыря», заметило издание «Флагшток».

Открытие качелей в присутствии прессы и массовки лично провел председатель Мозырского райисполкома Александр Веремеев. Также на мероприятия выступила «депутат» «палаты представителей» Оксана Ковалькова, которую назвали инициатором проекта.

«Я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто приложил руку, сердце и душу к реализации проекта «Территория детства»: представителям партийного актива, активистам наших общественных организаций, депутатскому корпусу, Молодежному совету и всем неравнодушным гражданам», — сказала Ковалькова.

Местный провластный блогер Леша Астапенко выложил видео с открытия. На нем видно, что в красно-зеленых цветах были не только шарики на качелях, но и костюмы аниматоров.

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