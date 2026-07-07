Цена российской нефти обвалилась до $40 за баррель 1 7.07.2026, 19:10

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Бюджет РФ под угрозой.

Экспорт нефти из России достиг рекордного уровня, так как потеря до трети перерабатывающих мощностей внутри страны заставляет компании вывозить больше сырья. Но выручка от его продажи падает вместе с ценой российской нефти. Дисконт по ней, сократившийся было во время войны на Ближнем Востоке, снова растет, а сама цена вернулась на довоенный уровень, передает The Moscow Times.

Последние четыре месяца средняя цена Urals превышала заложенные в бюджет $59 за баррель. И даже в июне, когда стали нарастать поставки из Персидского залива в результате соглашение США с Ираном, она составила $60,92, пишет Bloomberg. Но за первые три рабочих дня июля она упала до $41,66, по данным Argus Media, которые Министерство финансов использует для расчета налогов на нефтяников. Это почти втрое меньше, чем на пике энергетического кризиса в начале апреля, и столько же, сколько Urals стоила в течение февраля, перед началом бомбардировок Ирана войсками Израиля и США.

Скидка к сорту Brent, по данным Argus, достигла в пятницу $27,35 за баррель, тоже вернувшись на февральский уровень (в последние дни перед началом войны она превышала $30). «Нефть дешевеет, бюджет под угрозой, – пишет аналитик «Финама» Николай Дудченко. – Цена находится ниже уровня, заложенного в бюджете, а значит, вновь встает вопрос о размере бюджетного дефицита».

Несмотря на удорожание Urals из-за войны на Ближнем Востоке, нефтегазовые доходы (НГД) бюджета в первом полугодии оказались сильно ниже, чем за тот же период 2025 и 2024 годов, указывает Дудченко: 3,66 трлн руб. против 4,7 трлн руб. и 5,7 трлн руб. соответственно:

«Если просто экстраполировать полученный результат на вторую половину года, то недобор НГД по сравнению с планом может составить порядка 1,5-1,6 трлн руб. Ситуация может быть частично нивелирована за счет возможного ослабления курса валюты во втором полугодии, а также за счет роста объемов экспорта».

Но наращивание поставок не сильно помогает бюджету при падении цены и крепком рубле. Средний объем морского экспорта за последние четыре недели по 5 июля вырос до 4,22 млн баррелей в сутки, свидетельствуют подсчеты Bloomberg на основании данных о движении судов. Это рекордный показатель с начала войны с Украиной, до которой около 600 000 баррелей в сутки уходило по трубам в европейские страны.

Поскольку украинские дроны и ракеты безостановочно поражают российские НПЗ и хранилища, нефтепереработка в России значительно сократилась. Reuters в июне оценивал падение в 25%, а старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко, бывший топ-менеджер «Газпром нефти», – в 28% около недели назад.

С тех пор не осталось ни одного НПЗ из 10 крупнейших, который не попал бы под удар. Последним стал самый мощный завод – Омский НПЗ, принадлежащий «Газпром нефти».

Не будучи в состоянии пустить на переработку необходимые объемы сырья, компании наращивали его экспорт.

Но, во-первых, все меньше отгруженной нефти доставляется потребителям. Значительные ее объемы снова складируются в море, не находя покупателей, отмечает Bloomberg: рост экспорта опережает объемы доставки на 500 000 баррелей в сутки. В результате танкеры опять начали играть роль плавучих хранилищ, а объем находящейся на них нефти почти вернулся на довоенный уровень, приблизившись к 140 млн баррелей.

Китайские НПЗ закупают гораздо меньше российского сырья, чем до начала войны в Иране: в июне среднесуточный объем поставок им сократился примерно на 825 000 баррелей по сравнению с февралем.

Из-за стремительного падения цен на российские сорта стоимость вывозимого сырья также падает, несмотря на рост объемов. Впервые с марта она опустилась ниже $1,5 млрд за неделю. За неделю по 5 июля стоимость экспорта составила $1,4 млрд, уменьшившись по сравнению с предыдущим периодом на $350 млн.

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