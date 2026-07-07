Буданов: Украина готова воевать с Россией годами 1 7.07.2026, 19:25

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КИРИЛЛ БУДАНОВ

ФОТО: GETTY IMAGES

Власти Украины уже начали подготовку к затяжной войне.

Украина готова продолжать воевать с Россией годами, если мирные переговоры не приведут к результату. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина. Отвечая на вопрос о том, насколько долго Украина и Россия смогут продолжать войну, Буданов отметил, что многое зависит от условий и ресурсов сторон. «Сможем, поверьте. Годами», — заявил он.

По словам Буданова, ключевым фактором для Украины остается сохранение поддержки со стороны международных партнеров, которые помогают противостоять российской агрессии. «Если бы Украина была одна и Россия была одна, один на один — тогда ситуация была бы другой. Нам главное не потерять наших друзей, партнеров и союзников», — отметил он. Ранее Буданов заявлял, что активная фаза войны может завершиться до конца года.

Президент США Дональд Трамп вчера сказал, что Владимир Путин хочет завершить войну, которая длится уже почти четыре с половиной года. По словам Трампа, Путин чувствует давление с его стороны и заключение мирной сделки между РФ и Украиной «гораздо ближе, чем думают люди». «Он [президент РФ] хочет положить этому конец, и Украина хочет положить этому конец, и мы ведем переговоры», — сказал Трамп. Лидеры НАТО обсудят завершение войны в Украине на саммите альянса в Анкаре на этой неделе. По данным Axios, Трамп намерен встретиться с Зеленским в Анкаре, после чего Трамп свяжется с Путиным.

Власти Украины уже начали подготовку к затяжной войне. Как писал The Economist со ссылкой на источники в правительстве, Владимир Зеленский распорядился готовиться еще к двум-трем годам боевых действий. По данным издания, в начале года в Киеве рассчитывали, что переговоры при посредничестве США могут привести к временному соглашению. Киев был готов обсуждать вывод войск из Донбасса при условии взаимного отвода сил, тогда как Кремль требовал одностороннего ухода ВСУ и отказывался принимать гарантии безопасности для Украины, которые предусматривали размещение военных других стран. Владимир Путин не одобрил ни один из обсуждавшихся вариантов договоренностей. 22 мая США объявили о прекращении участия в переговорном процессе.

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