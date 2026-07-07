Со светофоров в Беларуси стали убирать таймеры 2 7.07.2026, 19:29

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Фото: Минск-Новости

В функции обратного отсчета времени нашли недостаток.

На некоторых белорусских светофорах больше нет секундомеров. Это, в частности, заметили на регулируемых пешеходных переходах в Могилеве.

Решение принято Госавтоинспекцией. Там и объяснили суть изменения, сообщает телеканал «Беларусь 4 Могилев».

Секции светофоров с обратным отсчетом – условное удобство, к которому привыкли и пешеходы, и водители.

Функция считалась безопасной, таких устройств было очень много, но со временем вскрылся недостаток. Поэтому таймеры решили постепенно убирать, хотя они все еще встречаются. В Могилеве все устройства уже отключили.

Дело в том, что некоторые автомобилисты взяли привычку ориентироваться не на цвет сигнала светофора, а на цифры обратного отсчета. Возникает «эффект последней секунды».

«Водители, видя, что до смены сигнала осталась секунда, начинают ускоряться, чтобы успеть проехать перекресток», – пояснила инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома Алина Шведова.

Небезопасное поведение наблюдается и среди пешеходов. Некоторые из них порой выбегают на проезжую часть, когда до красного сигнала остается две-три секунды.

Так что таймеры стали убирать для безопасности дорожного движения. В ГАИ просят с пониманием отнестись к данной мере.

Однако не все понимают необходимость такого решения. В комментариях к телесюжету на YouTube кто-то заметил, что «с таймером было намного удобнее».

«Таймер – отличная штука, чтобы видеть, сколько осталось до зеленого, и не спешить к красному светофору. Точно так же «небезопасный» таймер позволяет не гнаться, если видишь, что не успеешь», – написал другой пользователь.

Он добавил, что без обратного отсчета водителям сложнее ориентироваться и приходится, наоборот, «ускоряться «на всякий случай», ведь теперь это наилучший способ успеть на зеленый".

Этот же комментатор подчеркнул, что «эффект последней секунды» никуда не денется, так как найдутся те, кто будет проскакивать на мигающий зеленый.

Разумеется, так делают далеко не все, однако ДТП из-за подобной спешки случаются. В том же Могилеве школьницы решили перебежать дорогу на моргающий зеленый сигнал – одна из них попала под колеса легковушки.

Причем бывают инциденты не только по вине пешеходов. Так, в Могилеве на перекрестке улиц Первомайской и Гришина водитель троллейбуса, двигаясь на красный свет, сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре».

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