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Премьер Канады анонсировал большой пакет военной помощи Украине

  • 7.07.2026, 19:41
Премьер Канады анонсировал большой пакет военной помощи Украине
Марк Карни
Фото: Getty Images

Что в него войдет.

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на 900 млн канадских долларов (примерно $630 млн). Об этом 7 июля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, информирует «Европейская правда».

«Канада должна объявить о выделении 900 млн [канадских] долларов на помощь в среднесрочной перспективе. И когда я говорю о среднесрочной перспективе, то речь идет о ближайших месяцах», – сказал он.

По словам Карни, в новый пакет войдут, среди прочего, транспортные средства, боеприпасы, а также средства ПВО. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что Украина уже получила пакет ПВО от Канады.

Также премьер Канады сказал, что его государство планирует продолжить предоставление энергетической помощи Украине, а также будет помогать в вопросах восстановления и укрепления украинской экономики.

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