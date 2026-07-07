Назван лучший город мира по качеству жизни в 2026 году 7.07.2026, 19:42

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Он находится в Европе.

Столица Дании Копенгаген вновь признана самым удобным городом мира для жизни. Она заняла первое место в ежегодном рейтинге Economist Intelligence Unit (EIU), опубликованном 7 июля, пишет CNN.

Датский город второй год подряд обошел Вену — столицу Австрии, которая ранее три года подряд удерживала лидерство в списке. При составлении рейтинга специалисты EIU оценили 173 города мира по нескольким ключевым показателям: стабильности, здравоохранению, инфраструктуре, образованию, культуре и окружающей среде.

Копенгаген получил максимальные оценки сразу в трех категориях — стабильности, инфраструктуре и образовании. В EIU отметили, что успех города связан с сочетанием высокого качества государственных услуг, развитой инфраструктуры, безопасности и насыщенной культурной среды.

«Победная комбинация отличных показателей стабильности и инфраструктуры, сильной культуры и окружающей среды, а также высокого качества государственных услуг обеспечила Копенгагену первое место», — заявили представители EIU.

Второе место в рейтинге заняла Вена. На третью строчку поднялся австралийский Мельбурн, который улучшил свою позицию по сравнению с прошлым годом. Еще один австралийский город — Сидней — поднялся с шестого на четвертое место.

В первую десятку также вошли два швейцарских города — Цюрих и Женева, японские Осака и Токио, австралийская Аделаида и канадский Ванкувер.

Полный топ-10 самых комфортных городов мира в 2026 году выглядит так:

1. Копенгаген, Дания

2. Вена, Австрия

3. Мельбурн, Австралия

4. Сидней, Австралия

5. Цюрих, Швейцария

6. Женева, Швейцария

7. Осака, Япония

8. Аделаида, Австралия

9. Ванкувер, Канада

10. Токио, Япония

Среди американских городов выше всех в рейтинге оказался Гонолулу, занявший 25-е место, несмотря на падение на две позиции. Нью-Йорк поднялся сразу на три строчки и занял 66-е место. Улучшение связано с ростом оценки стабильности: эксперты отметили снижение уровня преступности и уменьшение воспринимаемых рисков террористических угроз.

Великобритания также улучшила свои показатели после прошлогоднего снижения, связанного с беспорядками и общественной нестабильностью. Самым комфортным британским городом второй год подряд признали Манчестер, занявший 52-е место. Лондон оказался на 54-й позиции, а Эдинбург — на 64-й.

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