Китай истощает Россию Валерий Пекар

7.07.2026, 19:50

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Божьи мельницы мелют очень медленно, но неумолимо.

На каждый пост о проблемах российской экономики приходит куча комментаторов, которые говорят, что нам уже четыре года обещают, а она все не рушится, поэтому все эти обещания ничего не стоят. Давайте разберемся.

Никто не обещал и не обещает «две-три недели». Огромная мобилизованная экономика не может рухнуть за месяцы или даже за пару лет. Процесс ее упадка постепенный, главное, чтобы он был необратимым, то есть чтобы не было признаков выздоровления.

А какой тогда смысл в этих публикациях? Систематические публикации на тему российской экономики призваны подтвердить, что признаков выздоровления нет, процесс упадка идет по плану, более того – постепенно набирает темп.

Здесь комментаторы скажут, что пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. И будут правы. Толстый – это Европейский союз, который поддерживает Украину финансово (и поэтому важно держать этот контакт, проводить евроинтеграционные реформы, выполнять взятые на себя обязательства и т. д.). Тонкий – это Россия, которой сегодня никто не помогает: Иран сам едва живой, у Северной Кореи большие щеки и пустой желудок, а Китай аккуратно истощает Россию, при этом не допуская стремительного коллапса.

Быстро бывает только в сказках. Божьи мельницы мелют очень медленно, но неумолимо.

Валерий Пекар, Facebook

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