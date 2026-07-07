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Месси первым в истории не смог забить два пенальти на одном ЧМ

  • 7.07.2026, 20:01
Месси первым в истории не смог забить два пенальти на одном ЧМ
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
ФОТО: GETTY IMAGES

После первого тайма Аргентина уступает Египту в матче 1/8 финала.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Египта в Атланте.

39-летний аргентинец бил с точки на 21-й минуте встречи, но вратарь египтян Мостафа Шобейр отразил удар.

Как пишет Opta, Месси — первый футболист в истории, не забивший два пенальти на одном чемпионате мира. Ранее он не смог реализовать 11-й метровый удар в ворота сборной Австрии в начале встречи второго тура чемпионата мира.

Этот промах стал для Месси четвертым в карьере на чемпионатах мира — это антирекорд турнира. Ранее он не забивал с пенальти Исландии (2018), Польше (2022) и Австрии (2026). Всего на счету аргентинца 8 попыток с 11-метровой отметки на мундиалях.

После первого тайма 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина уступает Египту со счетом 0:1.

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